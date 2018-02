​Le Premier ministre se veut clair : «L’homosexualité ne sera jamais officialisé au Sénégal »

Le Premier ministre est très en colère après avoir lu le rapport 2017 d’Amnesty international. Mahammad Boun Abdallah Dionne est d’avis que ce rapport n’est rien d’autre que le travail des politiciens encagoulés sous le couvert de la société civile.



«Le Sénégal continue sa politique de régression vis-à-vis des LGBT (Lesbiennes-Homosexuel etc.) », a-t-on écrit dans le rapport d’Amnesty international.



Des révélations qui n’enchantent guère le Premier ministre qui considère que ce rapport est très critique. Selon lui, «Il y a des politiciens encagoulés sous le couvert de la société civile qui attaquent le gouvernement de Macky Salle».



«Ils veulent casser notre société et on ne l’acceptera pas comme le Président Macky Sall a eu à le récuser ici au Président Obama» a-t-il déclaré.



Poursuivant, il a précisé que : «le Sénégal n’a pas reculé en matière de droits humains mais ce sont les homosexuels qui ne se retrouvent pas dans cet environnement».



Mahammad Boun Abdallah Dionne de rappeler à la l'occasion d'une rencontre politique à Gossas que : «le Président avait raison de dire ici que durant sa présidence jamais l’homosexualité ne sera officialisée dans ce pays».



«Ceux qui écrivent maintenant cela pour nous critiquer, qu’ils continuent de critiquer. Nous, nous sommes dans l’action», a-t-il lancé.