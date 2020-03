​Le Sénégal et la Gambie s’engagent à barrer la route aux coupeurs de bois

Les deux Chefs d’Etat, Macky Sall et Adama Barrow ont pris des mesures très fermes contre les coupeurs de bois, trafiquants et leurs complices. Ce jeudi, lors du Conseil présidentiel entre le Sénégal et la Gambie tenu à Dakar, le Président Macky Sall a affirmé qu’ils ne leur laisseront « aucun répit » et les peines seront alourdies.



« C’est une catastrophe majeure que nous ne pouvons pas laisser perdurer. Je veux dire fermement aux coupeurs de bois, aux trafiquants et à leurs complices que nous ne leur laisserons aucun répit. Nous continuerons à mobiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin à cette pratique néfaste, y compris par un alourdissement des peines prévues à cet effet », prévient Macky Sall devant son homologue gambien.



La partie gambienne a informé avoir pris des mesures concrètes, devenues effectives, contre l’exploitation du bois à partir du port de Banjul. De ce fait, les deux parties sont convenues de renforcer leur collaboration a travers le cadre multisectoriel conjoint impliquant les forces de défense et de sécurité des deux pays, pour lutter plus efficacement contre la coupe et le commerce illicite de bois.



Le Chef de l’Etat sénégalais estime, qu’une « meilleure collaboration » s’impose aux deux Etats voisins pour la préservation de l’environnement dans l’espace sénégambien.