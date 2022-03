​Le Sénégal se qualifie pour la Coupe du monde Qatar 2022 ( Par Mamadou Lamine Diatta Journaliste)

L'apport du public a été décisif / Diarama Wa



J'ai écrasé une larme lorsque Sadio Mané a marqué ce penalty qui nous a permis de faire partie du banquet mondial, Coupe du monde Qatar 2022.

Sadio que nous appelons familièrement NIANTHIO est un homme bon au propre comme au figuré.



La symbolique est forte, car ce joueur est notre atout-majeur depuis plusieurs années.

Ce mardi, il n'a pourtant pas été étincelant sur la pelouse même s'il a livré un match propre.



La nuance est importante, mieux elle est de taille !

Cette équipe du Sénégal marche sur l'eau, elle bénéficie de la bénédiction de Dieu notre Créateur ...



En cette après-midi d'allégresse, nous aurions pu gagner dans le temps réglementaire si Ismaila Sarr n'avait pas raté ses deux face à face (Jakarlos) avec le gardien Egyptien El Shenawy.



Cela veut dire tout simplement qu'en football, il faut rester patient, le monde ne s'est pas fait en un seul jour.



Surtout qu'Ismaila Sarr alias Iso est l'attaquant des Lions qui m'a jusque là impressionné le plus par son style chaloupé, sa vista et son explosivité dans la surface de réparation adverse.





S'il rate de telles occasions c'est que le football n'a jamais été une science exacte ...

Ironie du sort, Ismaila a été le premier joueur sénégalais à mettre l'équipe sur la rampe de lancement lors de la redoutable série des tirs au but...



C'est dire que c'est lui qui a montré le droit chemin.

Le foot est un art difficile mais Dieu a toujours été au contrôle.



Coaching gagnant d’Aliou Cissé, El Tactico



Quid du déroulé de ce match haletant et quelques fois haché par la faute d'Égyptiens venus à Diamniadio pour limiter les dégâts et s'accrocher à l'hypothétique série des tirs au but ?



Le coach Aliou Cissé a été pour le moins innovant et proactif, c'est ce qui lui a permis de gagner son pari.



Son onze de départ est tout simplement révolutionnaire avec le retour de Sabaly comme arrière droit, le repositionnement de Bouna Sarr comme excentré droit, la place prépondérante de la star Sadio Mané en électron libre derrière Boulaye Dia positionné comme attaquant axial.



À propos de ce dernier, il faut juste reconnaître que c'était franchement la surprise du Chef, pardon du coach ...



Rares étaient les analystes qui l'attendaient à pareille fête et surtout avec la tunique du sauveur en prime.



Son but est celui d'un véritable renard de surface.

Cela veut juste dire que le football est l'école de l'humilité.

Nous ne sommes que des analystes à la petite semaine, c'est plutôt le coach qui vit le plus clair du temps avec ces garçons, qui connaît et maîtrise mieux son groupe.

C'était un match très tactique comme on s'y attendait encore et toujours.

Aliou Cissé a montré à la face du monde qu'il ne faut jamais désespérer de l'expertise africaine.



Fort de ses 4 coupes du monde avec des sélections diverses dont l'Afrique du Sud, le coach portugais des Pharaons, Carlos Queiros, a été finalement dérouté par un digne fils du continent malgré un avant match tonitruant car ce technicien a été pour le moins volubile avant la confrontation.



Avec le recul, on se rend compte qu'il cachait mal une peur bleue d'un Sénégal porté à bout de bras par un public magnifique.



Mamadou Lamine Diatta (Journaliste)