​Le Tchad renoue avec le Qatar

Le Tchad et le Qatar ont rétabli leurs relations diplomatiques, six mois après la rupture par N'Djamena des liens avec l'émirat.



Sous la pression de l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes, le Tchad avait fermé en août dernier l'ambassade du Qatar à N'Djamena.



Il avait expulsé les diplomates qataris en accusant le gouvernement de Doha de déstabiliser le Tchad via son voisin libyen.



En juin dernier, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Egypte ont rompu toute relation diplomatique et commerciale avec le Qatar, lui reprochant de soutenir des groupes extrémistes et d'interférer dans les affaires intérieures d'autres pays. Ils accusaient aussi le Qatar d'aider l'Iran.



Doha avait rejeté toutes ces accusations.



D'autres pays, d'Afrique de l'Ouest notamment, le Niger, la Mauritanie et le Sénégal ont également rompu l'an dernier leurs liens avec le Qatar, dans ce qui semble être un soutien à Riyad.



Mais le Sénégal a réinstallé son ambassadeur au Qatar en août dernier, afin d'encourager les pays arabes à résoudre leur différend.