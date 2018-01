​Le bilan du cyclone Ava s'alourdit à Madagascar: 29 morts

Dix-sept des victimes sont mortes lundi à la suite d'un glissement de terrain qui a provoqué l'effondrement d'une maison dans la localité d'Ivory, au sud-est de la capitale du pays Antananarivo.

Le cyclone a frappé Madagascar vendredi matin, avant de balayer la partie orientale de la Grande Ile et de quitter le territoire samedi soir.

Des vents violents et des pluies diluviennes ont fait déborder de nombreux cours d'eau de l'est de la Grande île et provoqué d'importantes inondations, notamment à Tamatave (est) et dans les bas quartiers d'Antananarivo.

De nombreuses localités ont été privées d'électricité et des routes ont été coupées.