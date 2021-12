​Le budget 2022 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement arrêté à plus de 471 milliards FCFA

Le projet de budget 2022 du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement est arrêté à 471. 456. 650.098 FCFA en autorisations d'engagement et à 128.275.008 FCFA en crédits de paiement. Ce budget 2022 est structuré autour de 3 programmes : coordination et de gestion administrative ; gestion intégrée des ressources en eau (PGRE) ; assainissement et gestion des eaux pluviales (PAGEP).



Pour le programme « Accès à l'Eau potable », le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement vise à « atteindre l'accès universel à l'eau potable, d'ici 2025, à travers la réalisation et le renforcement des infrastructures et en assurant la qualité et l'équité dans la fourniture du service public de l'eau ».

Selon lui, des actions seront mises en œuvre pour promouvoir l'accès universel et sécuriser à l'eau potable en milieu rural et urbain, à améliorer la qualité du service public de l'eau potable rendu aux usagers et de réduire la vulnérabilité des infrastructures et sources d'eau potable.



Quant au programme « Assainissement et de Gestion des Eaux pluviales », Serigne Mbaye Thiam a indiqué que son objectif est « d'améliorer, d'ici 2025, l'accès durable et sécurisé à l'assainissement à travers la mise en place des investissements et des services nécessaires pour assurer une gestion adéquate des eaux usées, excrétas et des eaux pluviales ».



En matière d’assainissement urbain, le ministre a indiqué que des résultats satisfaisants ont été notés à plusieurs niveaux. Concernant le projet d’assainissement des 10 villes, il a fait savoir que les travaux sont actuellement exécutés à 90%.