​Le bureau du comptable de Barhélémy Diaz cambriolé

La mairie de Mermoz/Sacré-Cœur a été la cible des voleurs. En effet, ces derniers ont jeté leur dévolu sur le bureau du comptable de l'institution dirigée par Barthélémy Diaz et emporté son ordinateur dans lequel sont stockés toutes les informations confidentielles de la mairie.



Dans un communiqué, la mairie d’informer que la principale cible du voleur n'était autre que l'ordinateur parce que d’autres matériaux de valeur étaient présentes dans le bureaux sans qu'il ne daigne y toucher.



Une plainte contre X a été déposée au commissariat de Dieuppeul, informe la même source dans les colonnes du journal "Les Echos".



Cette affaire s'est produite au moment où Barthélémy Dias, l'édile de cette commune, a été condamné à 6 mois de prison ferme pour outrage à magistrats et incitation à un attroupement non armé.