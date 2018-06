​Le cancer du poumon sera bientôt le plus meurtrier chez la femme

Depuis plus de vingt ans, le nombre de cancers du poumon chez les femmes augmente de plus de 5% chaque année. Bientôt, il deviendra le cancer le plus meurtrier chez la gente féminine, dépassant ainsi le nombre de cancers du sein. Un paradoxe, puisqu'en France, les cancers féminins sont quasiment tous en voie de diminution.



Avant, dans les blocs opératoires, on retirait davantage de tumeurs du poumon aux hommes. Aujourd'hui, une sur trois est enlevée sur un poumon de femme, relaye ce 4 juin le site AlloDocteurs.



La cause principale ? 30 ans de consommation de tabac



Cette forte hausse s'explique par le taux de tabagisme. Depuis trente ans, les femmes sont de plus en plus nombreuses à fumer. L'ennui, c'est que les conséquences sur leur organisme sont plus importantes que sur les hommes.



Le début du tabagisme chez les femmes apparaît dans les années 60. Plus de cinquante ans après, les effets de la cigarette sur les poumons apparaissent et les dégâts sont considérables.



Les femmes de plus en plus touchées par les maladies respiratoires



D'autres maladies respiratoires touchent de plus en plus les femmes. C'est le cas notamment de la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (dite "BPCO"), une maladie chronique inflammatoire de bronches incurable. Celle-ci est elle aussi liée au tabagisme, mais également à la pollution de l'air.



Chaque année, plus 17 000 personnes meurent de la BPCO, informe Afriquefemme.