​Le charretier qui avait asséné des coups de machette a son collègue, arrêté 10 mois après

Pape Ndiaye, charretier de profession a été gravement blessé par Mbaye Diouf lors d’une bagarre. Après avoir commis son méfait, ce dernier s’est enfui. 10 mois après, il est revenu dans son village où il a été cueilli par les gendarmes.



En octobre 2020, les deux charretiers en voulant chacun forcer le passage se sont violemment heurtés, créant une bagarre sanglante entre eux. S’emparant d’une machette, Mbaye Diouf assène plusieurs cours à son collègue qui se vide de son sang. Selon le journal « L’Observateur », le mis en cause avait quitté le village après les conseils de sa famille



Mbaye Diouf a été condamné à 8 mois de prison ferme, plus une amende d’un million de FCFA qu’il doit verser à Pape Ndiaye en guise de dommages et intérêts.