​Le commissaire Tabara Ndiaye : «Il y a environ 500 femmes dans la police»

Le commissaire Tabara Ndiaye a, à l’occasion de ce mois de mars dédié aux femmes, salué l’émergence de la femme au sein de la police. Selon elle, les femmes de tenue occupent plus de postes de responsabilités si l’on fait la comparaison avec le nombre de femmes qu’il y avait dans les années 80.

«Il y a 27 femmes commissaires, 6 femmes officiers et 110 femmes sous-officiers», renseigne l'invitée de l'émission Grand Jury de la Rfm de ce dimanche 10 mars 2019.



Elle ajoute : « On accepte toutes que nous sommes des femmes, nous avons notre touche féminine à apporter et puis, que chacun fasse ce qu’il doit faire».

Avant de lancer : «Ce serait bien de ne pas se faire une fixation ni sur leur taille ni sur leur capacité physique ».