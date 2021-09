​Le contrat de Aliou Cissé va être prolongé jusqu’en 2022

Aliou Cissé va bientôt voir son contrat à la tête de l’équipe nationale du Sénégal prolongé. Selon « L’AS » qui cite des sources au sein de la Fédération, le technicien de 45 ans, qui dirige les « Lions » depuis 2015, a reçu une proposition de prolongation de la part des dirigeants du football sénégalais. La rencontre s’est tenue au ministère des Sports il y a quelques jours.



Le ministre des Sports, Matar Ba a reçu en audience, le président de la Fédération Sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, les vice-présidents Abdoulaye Sow, Cheikh Seck et Aliou Cissé dont le contrat est arrivé à terme.



Ainsi, le ministre et les dirigeants fédéraux ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du sélectionneur jusqu’après la CAN avant d’entamer un nouveau bail qui sera tributaire du résultat au Cameroun en 2022.



Toutefois, le quotidien sportif Record affirme dans son édition de ce jeudi que le sélectionneur des "Lions" exige un nouveau contrat d'une durée de deux ans.



A la tête de l’équipe nationale depuis six ans, Aliou Cissé avait bénéficié de la confiance du Comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football avant d’être reconduit une deuxième fois en janvier 2019.