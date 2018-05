​Le fils de l'ex-président zambien emprisonné pour vol

Le fils de l'ancien président de la Zambie Frederick Chiluba a été emprisonné pour vol de téléphone.



En Zambie, un tribunal a condamné le fils de l'ancien président Frederick Chiluba à huit mois d'emprisonnement assortis de travaux forcés pour avoir volé un téléphone portable.



Frederick Chiluba Jr a été reconnu coupable d'avoir volé l'année dernière un Samsung S7 Edge, évalué à 843 $.



Le tribunal a appris que Chiluba Jr avait volé l'appareil à une femme, Brenda Chisha, le 2 septembre 2017 et l'avait vendu pour de la drogue dans un bidonville de la capitale zambienne, Lusaka.



En rendant son jugement aujourd'hui, le magistrat de Lusaka, Nthandose Chabala, a déclaré qu'elle avait confié à Chiluba Jr une peine privative de liberté comme moyen de dissuasion aussi bien pour lui que pour d'autres délinquants potentiels.



Elle a dit qu'elle était convaincue qu'il y avait suffisamment de preuves le reliant au vol du téléphone.



Frederick Chiluba a dirigé la Zambie de 1991 à 2001.



Il était poursuivi pour des accusations de corruption, ce qui l'a privé de toute poursuite judiciaire après son départ du pouvoir.



Il a été poursuivi pour détournement allégué en 2002 mais a été acquitté après un procès de six ans.



En 2007, il a été reconnu coupable de fraude par un tribunal de Londres et a reçu l'ordre de rembourser 58 millions de dollars (36 millions de livres sterling) de fonds détournés, mais la décision n'a jamais été appliquée en Zambie.