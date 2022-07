​Le ministre de l’Intérieur annonce la gratuité des frais de mutation pour les « deux roues »

Le Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a reçu jeudi 14 juillet 2022, plusieurs associations regroupant les professionnels et exploitants de « deux roues » au Sénégal (jakarta, tiak-tiak, livreur, moto-taxi, etc.).



Au cours de cette rencontre, Antoine Félix Abdoulaye Diome a annoncé la gratuité des frais de mutation de leurs « deux roues ».



Au Sénégal, les deux roues, (jakarta, tiak-tiak, livreur, moto-taxi, etc.) sont devenus un moyen de transport incontournable depuis le début de la pandémie de la covid-19. Cela s’explique en partie, par la livraison au bureau ou à domicile qui est un phénomène en pleine expansion.