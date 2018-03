​Le ‘’mouvement citoyen’’ compte œuvrer dans l’accompagnement de la bonne gouvernance au Sénégal

L’enseignant chercheur au département de sociologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Souleymane Gomis, par ailleurs directeur exécutif du mouvement citoyen a présidé ce jeudi l’atelier de partage du plan stratégique du ‘’mouvement citoyen’’. Selon Souleymane Gomis cette initiative rentre dans le cadre des activités d’éducation à la citoyenneté dudit mouvement qui a décidé de partager avec ses membres ses plans stratégiques. Et, l’objectif, indique-t-il tourne autour d’un aspect fondamental qui est l’utilité sociale du mouvement citoyen et de l’accompagnement de la bonne gouvernance du pays.



«En cela nous avons commis un expert depuis bientôt 6 mois. Et, ce matin l’expert vient de nous présenter les résultats de ce travail qui consiste à présenter la vision et les missions du mouvement citoyen en partant d’un objet autour duquel se greffe un certain nombre d’objectifs que nous avions toujours voulu éclairer. L’expert nous a montré ce qui constituaient nos forces, nos faiblesses les opportunités que nous avons pour aller de loin. Mais elle nous a aussi montré nos limites, pour qu’on puisse savoir qu’est-ce qu’il faut éviter », a souligné M. Gomis.



Il a estimé ‘qu’autour de ces deux objectifs cohabitent d’autres objectifs secondaires, qui sont la sauvegarde de la valeur de: la justice, la paix ou le développement; la veille sur la question de parité ou de genre.



Ce plan stratégique, explique-t-il couvre tout le Sénégal, mais "nous avons mis beaucoup de temps de réflexion pour savoir s’il fallait passer à cet outil qui est incontournable, car pour évoluer, il faut avoir un outil qui sert de base et de plan".



Le directeur exécutif du ‘’mouvement citoyen’’ a par ailleurs indiqué que ce plan stratégique s’articule également dans la lutte contre les inégalités sociales à savoir la lutte contre la pauvreté dans le monde rural. « Il n’est pas dit que tout le monde assure les trois repas quotidien. Et dans le monde de l’éducation, il n’est pas dit que tout le monde arrive à se former comme il se doit. Et, dans d’autres secteurs, il y a énormément d’injustice et d’inégalité, qui constitue un élément que nous allons mettre un focus, pour des résultats immédiats », a-t-il conclu.