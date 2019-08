​Le nouveau Dg de l’Artp annonce une baisse prochaine des coûts du téléphone et de l’internet

Les coûts du téléphone et de l’internet seront revus en baisse très prochainement. L’annonce a été faite par le nouveau Directeur général (Dg) de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal (Artp), Abdoul Ly. Il promet également une meilleure qualité de services des télécommunications.



« Il y a trois (3) axes majeurs pour ce qui concerne l’Artp : c’est le devoir de nos partenaires face à leur responsabilité de couverture sur l’ensemble du territoire national. Certes, souligne-t-il, ils font beaucoup d’investissements, mais j’estime que l’ensemble des investissements majeurs sont faits dans les zones habités », déclare-t-il en marge d’un meeting de remerciement au Chef de l‘Etat suite à son nomination, organisé chez lui à Matam.



Pour Abdoul Ly, il est essentiel aujourd’hui, voire « important et capital que des investissements soient faits dans les zones reculées». Il estime que lui et ses partenaires ont : « un devoir d’innovation ». « Si nous ne suivons pas la technologie, nous ne parviendrons pas à assumer nos responsabilités».



Poursuivant son speech, il ajoute : « Le troisième axe, c’est la réduction des coûts. Le Sénégal fait partie aujourd’hui, des pays où le coût des télécommunications est encore élevé. Il y a certainement des choses à faire ».



Comme pour rassurer les Sénégalais, Ly informe que : « Mes équipes sont en train de travailler sur la nécessité d’amener les opérateurs à respecter les cahiers de charges ».