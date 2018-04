​Le pape François dénonce l'usage d'armes chimiques en Syrie

Le pape François a déploré le recours aux armes chimiques en Syrie où les récents bombardements ont fait plusieurs victimes dont des femmes et des enfants.



Il s'exprimait devant des milliers de fidèles rassemblés à la place Saint-Pierre de Rome.



"Des nouvelles terribles nous parviennent de la Syrie avec des dizaines de victimes, dont beaucoup de femmes et d'enfants", a déclaré le pape.



Le souverain pontife a déploré "les effets nocifs des substances chimiques contenues dans les bombes".

Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a appelé à l'arrêt immédiat des combats à Douma, près de Damas, à travers un communiqué.



Selon Stéphane Dujarric, son porte-parole, " Antonio Guterres est profondément préoccupé par la violence intense à Douma et appelle toutes les parties à cesser les combats".



Il dit être "particulièrement inquiet des allégations de recours à des armes chimiques contre les populations", même si les Nations-Unies ne sont pas en mesure de les confirmer.