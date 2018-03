​Le président des Philippines annonce le retrait du pays de la Cour pénale internationale

La cour établie à La Haye a annoncé au début de février l’ouverture d’un « examen préliminaire », étape préalable à une enquête, sur la campagne antidrogue menée par le président philippin.



Le président philippin, Rodrigo Duterte, a annoncé mercredi 14 mars le retrait de l’archipel du traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI). Depuis quelques semaines, la CPI se penche sur sa politique meurtrière contre la drogue.

« Je déclare (…) que les Philippines révoquent leur ratification du statut de Rome avec effet immédiat », a annoncé le président dans un communiqué.



La cour établie à La Haye a annoncé au début de février l’ouverture d’un « examen préliminaire », étape préalable à une enquête, sur la campagne antidrogue menée par M. Duterte. Cette politique sème l’inquiétude dans les rangs de la communauté internationale.







Crime contre l’humanité ou crimes de guerre

Cet examen préliminaire doit déterminer si la CPI est compétente ou non pour juger les faits reprochés à M. Duterte. Au terme de cette étape, elle devra dire si elle ouvre une enquête ou si elle referme le dossier. Et elle devra notamment déterminer s’il s’agit de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre.



Elu facilement en 2016, le président Duterte avait promis d’éradiquer le trafic de drogue en faisant abattre des dizaines de milliers de délinquants. Depuis son élection, près de 4 000 trafiquants et usagers de drogue présumés ont été tués par la police, d’après les statistiques officielles. Les défenseurs des droits de l’homme affirment qu’il faut en fait multiplier par trois ces chiffres pour obtenir le bilan réel des morts.