​Le projet de Loi de finances 2020 arrêté à 4.215 milliards FCFA

Le projet de Loi de finances (Plf) 2020 est arrêté à 4.215,15 milliards FCFA, contre 4.071, 77 milliards FCFA pour la Plf 2019, soit une hausse de 143,38 milliards FCFA en valeur absolue et de 3,5% en valeur relative.



« La nouvelle présentation du Plf 2020 pourrait laisser présager une baisse puisque arrêté à 3.708, 95 milliards FCFA. Mais, il n’en est rien », explique le ministre des Finaces et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.



A l’en croire, il s’agit juste du reclassement des amortissements de la dette d’un montant en 2020 de déficit, alors que jusqu’ici, cette catégorie de dépenses était considérée comme une dépense budgétaire et non de trésorie, comme c’est le cas acutellement avec la nouvelle Plf.



D’après les profections du ministre des Finances, ledit projet de loi a été bâti sur une prévision de croissance d’environ 6,8% et un déficit budgetaire maintenu à 3,0%, conformément aux objectifs de convergence de l’Uemoa.