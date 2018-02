​Le sit- in du collectif ‘’France dégage’’ interdit par le préfet de Dakar

Le préfet de Dakar a interdit le sit- in du collectif ‘’France dégage ‘’ qui devait se tenir devant l’ambassade de la France, à l'occasion de la visite du président de la République française Emmanuel Macron au Sénégal. Sur ce, ledit collectif dénonce une mesure injuste et illégitime.



Très remontés par la décision, les membres du collectif comptent éviter l’interdiction préfectorale. Car, selon eux, il est grand temps de dénoncer la mainmise de la France sur les économies africaines.



A cet effet, les motifs invoqués par le préfet Alioune Badara SAMBE " pour interdire le Sit-in sont au nombre de quatre. Il s’agit de la violation de l'arrêté 007580 MINT/SP du 20 juillet 2011, menaces de troubles à l'ordre public, risques d'infiltration par des individus mal intentionnés et enfin entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Pour rappel l’avion du Président Emmanuel Macron va atterrir ce jeudi soir aux environs de 23 heures, à l’Aéroport Internationale Léopold Sédar Senghor du Sénégal.