​Le syndicat de la justice tient son congrès les 14, 15 et 16 juin

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust), va enfin tenir son congrès les 14, 15 et 16 juin 2019 à Saly, à Mbour, après avoir fait l’objet de bras de fer entre Me El Hadj Malick Ayé Boun Diop, secrétaire général du syndicat et les jeunes frondeurs de Thiès, relaie Les Echos.



« Le débat a été posé ça a été parfois houleux, parfois ça sortait du cadre interne pour tomber dans le domaine public. Mais, l’un dans l’autre, nous sommes arrivés à harmoniser nos positions. Et cela a abouti au fait que le sytjust, après de larges concertations, a trouvé un consensus de nous avons fixé la date du congrès les congrès les 14, 15 et 16 juin 2019 à Saly, à Mbour » a dit le secrétaire général sortant Me Diop.



Selon lui, ces assises, appelées congrès, seront un moment de réflexion, de prise d’orientation et de renouvellement de l’instance dirigeante.