​Le système sanitaire encore paralysé pour 72 h : And Gueusseum se radicalise

And Gueusseum n’en finit pas avec ses mouvements d’humeur et compte se battre jusqu’au bout. Face au mutisme des autorités, Mballo Dia Thiam et ses camarades promettent de paralyser le système sanitaire les mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 avril.



«Nous allons poursuivre la rétention des informations sanitaires et sociales, boycotter les activités de la campagne de distribution des médicaments de masse et de la micro planification. Nos camardes ont souhaité la radicalisation de la lutte», informent-t-ils.



Face à la presse, le Président de l’Asas/And Gueusseum et ses camarades comptent durcir et intensifier la lutte : «nous exigeons du Gouvernement le respect des accords signés et un traitement équitable de tous les agents de l’Etat, conformément à la volonté du chef de l’Etat», avancent-ils.