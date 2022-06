​Lenteurs dans le recrutement : les handicapés dénoncent la « complicité de Macky Sall sur la loi d’orientation »

L' association des handicapés diplômés du Sénégal est descendu dans la rue pour une cinquième fois afin de réclamer l'amélioration, l’insertion professionnelle et l’application de la loi d’orientation sociale des personnes handicapées au Sénégal. En en croire, leur Président Serigne Guéye, non seulement la politique du gouvernement sénégalais en direction de cette frange de la société est soldée par un échec, mais pire , le chef de l'Etat Macky Sall est « complice » de ce qui leurs arrivent.



Poursuivant ses propos, Abass Fall a souligné que jusqu’à présent aucune autorité n’a réagi sur cette loi d’orientation, c’est ainsi qu’il a répliqué que « le président de la République, Macky Sall est complice », estimant que cela n'est rien d'autre qu'un manque de volonté politique et de générosité envers les handicapés.



« A regard du manquement de volonté politique sur ce dossier (faisant allusion à leur non-orientation) , Macky Sall en tant que président, il ne peut pas demander une faveur à quelqu’un et qu’il ne l’obtient pas » a soutenu l’adjoint de ladite association Abass Fall.



Celui ci d'annoncer dans la foulée qu' « une autre stratégie sera mise en place pour les prochains jours à venir pour faire entendre partout au Sénégal ».