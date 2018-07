​Les Français Edouard, Dembele et Ntcham impliqués dans un accident de voiture

Celtic stars were spotted walking away from the crashed Range Roverhttps://t.co/lwX4NmUXin pic.twitter.com/jGThPLgrAH — The Scottish Sun (@ScottishSun) 11 juillet 2018

Odsonne Edouard, Moussa Dembele et Olivier Ntcham impliqués dans un accident de voiture en Ecosse.Ce mercredi après-midi, la police a été appelée sur les lieux d'un accident de voiture impliquant un Range Rover.Les Français du Celtic Glasgow Olivier Ntcham, Moussa Dembele (conducteur supposé) et Odsonne Edouard étaient à l'intérieur et ont été entendus par les autorités. Une personne a été admise à l'hôpital, légèrement touchée.