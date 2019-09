​Les bacheliers de la série STEG vont recevoir leur attestation et seront orientés dans les universités

Le directeur de l’Office du Bac, Socé Ndiaye a annoncé que les 1.100 bacheliers de la série sciences techniques, économiques et de gestion (Steg) vont recevoir leur attestation et seront orientés dans les universités, sur la Rfm



« La bonne nouvelle c’est que le décret portant la création de la série Steg est sorti. Et nous l’avons reçu ce matin. Les attestations pour ces jeunes sont disponibles. Ils peuvent passer les récupérer à l’Office du Bac. Ils peuvent également continuer à s’inscrire sur la plateforme Campusen», a-t-il dit.