​Les chefs d'Etat de l'UA en conclave à Nouakchott

Plus de trente chefs d'Etat ont confirmé leur participation à ce 31e sommet des d'Etat de l'Union africaine.



Les présidents Julius Madabio de Sierra Leone, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Obiang-Nguéma de la Guinée équatoriale sont tous présents à Nouakchott.



Les chefs d'Etat discuteront de la lutte contre la corruption qui est le thème du sommet, mais également des réformes sur le financement autonome de l'Union africaine, du libre-échange et du marché unique.





Mouhamadou Issoufou du Niger et Paul Kagamé du Rwanda, président en exercice de l'UA, sont aussi présents dans la capitale mauritanienne.



Ils ont tous deux participé samedi, en marge du sommet, à un panel intitulé "Les femmes au pouvoir" organisé conjointement par l'Union africaine et l'Union européenne (UE).



Selon les organisateurs, cette réflexion faite pour la première fois avait pour objectif de mettre au cœur des priorités la question du genre et des violences faites aux femmes.



"Une femme dont la dignité et les droits sont respectés est une femme qui produit plus", a déclaré le président rwandais Paul Kagamé.



Le président français Emmanuel Macron arrive lundi à Nouakchott où sont absents les présidents ivoirien, kényan et malien.