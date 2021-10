​Les défis sécuritaires au cœur d’une rencontre entre le Sénégal et les Etats Unis

La conférence nationale sur la sécurité collaborative a pour objectif de soutenir le gouvernement du Sénégal dans ses efforts pour le renforcement de la sécurité, notamment par le biais de la collaboration et du partenariat entre les services de sécurité et la population. Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome et l’Ambassadeur des États-Unis, Tulinabo Mushingi, ont présidé la cérémonie d’ouverture.

« Cette importante rencontre se déroule au moment où la sécurité constitue encore l'un des principaux sujets de préoccupation des sociétés humaines », a déclaré le ministre de l’Intérieur.



Selon lui, la sécurité collaborative permet d’adapter notre système de sécurité aux enjeux actuels et futurs en la rendant plus dense grâce à l’apport bienveillant des populations. C’est ainsi que notre « Etat fera face aux nouvelles formes de délinquances telles que le trafic de drogue qui connaît une nouvelle mutation, à la cyber criminalité, à la traite des personnes, à la criminalité transfrontalière, mais aussi au terrorisme », a-t-il soutenu.



Citant l’exemple de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP), Antoine Felix Diome a indiqué qu’elle a pour mission principale de favoriser et de mettre en œuvre une approche intégrée participative et inclusive à travers un partenariat dynamique entre les différents acteurs concernés par le phénomène de la délinquance.



« Au plan opérationnel l’Agence d'assistance à la sécurité de proximité a effectué, en rapport avec les autorités administratives déconcentrées des diagnostics au niveau départemental et communal sur tout ce qui se pose au différentes sociétés ou populations locales les problématiques des questions de sécurité localement rencontrées », a poursuivi le ministre de l’Intérieur.



D’après Antoine Félix Diome 8000 agents sont déployés sur l'étendue du territoire national. « Il est louable ainsi de mobiliser toutes les bonnes volontés car le monde fait face à des défis multidimensionnels et ceux relatifs à la sécurité en sont les plus importants ».



De son côté, l’ambassadeur des États-Unis, Tulinabo Mushingi a indiqué que la sécurité collaborative est une approche d’application de la loi, de gouvernance sécuritaire pour une meilleure collaboration et une prise en compte plus appropriée des préoccupations des citoyens. Tout en s’appuyant sur une stratégie de sécurité basée sur la transparence, la responsabilité, l’efficacité, l’anticipation et la prévention.



Pour une lutte efficace, dit-il, nous devons tous nous mettre ensemble de manière exhaustive, collaborative et inclusive. D’après lui, les Etats Unis demeurent fermement convaincu que la « lutte contre l’insécurité ne sera gagné que dans un environnement favorable à la coopération, à la collaboration et à la mutualisation de tous nos efforts », a-t-il fait savoir.