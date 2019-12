​Les embouteillages à Dakar font perdre à l’Etat 108 milliards FCFA par an (ministre)

Le ministre sénégalais des Transports, Oumar Youm, a fait savoir que les embouteillages à Dakar font perdre 108 milliards FCFA à l’Etat, d’où la volonté du chef de l’Etat, Macky Sall de mettre en place le Train Express régional et Bus rapid transit.



« Les embouteillages à Dakar sont évalués par an, à la hauteur de 108 milliards FCFA, a évalué le ministre, pour qui ce montant colossal aurait pu ne pas être perdu, si un système de transport de masse était envisagé ».



Il a rappelé que c’est pourquoi, le président Macky Sall a pensé à mettre en place le Train Express régional et Bus rapid transit. Oumar Youm s’exprimait mercredi à l’Assemblée nationale, lors du vote du budget de son département, arrêté à plus de 295 milliards FCFA.