​Les euro-obligations du Sénégal enregistrent une baisse record suite à la position du Premier ministre sur la dette

Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré lors du terra meeting organisé le samedi 08 novembre 2025 qu'il avait rejeté une proposition de restructuration de la dette du Sénégal suite aux négociations avec le Fonds monétaire international (FMI). Car, selon lui, cela coûterait plus cher à long terme et rendrait difficile l'attraction des investisseurs.



Après cette déclaration, le site Bloomberg a annoncé que les euro-obligations du Sénégal ont chuté. D’après le média américain, la position de Sonko restreint l'éventail des options de financement dont dispose le Sénégal pour combler son déficit budgétaire si le soutien extérieur est retardé ou fourni en tranches plus petites.



Sans restructuration de la dette, le Sénégal devrait s'appuyer sur des financements nationaux et réduire ses dépenses, deux mesures qui pourraient avoir des conséquences économiques et sociales fâcheuses, selon Leeuwner Esterhuysen, analyste chez Oxford Economics.



