​Les inspecteurs de l'éducation en grève de 72 h à partir de ce jeudi

Le Siens va observer une grève de 72 heures, les jeudi, vendredi et samedi. L’annonce a été faite mercredi lors de leur conférence de presse tenue à Ziguinchor.



Selon son responsable régional de Ziguinchor: «cette grève est justifiée par l’absence de réactivité du gouvernement par rapport à nos points de revendications ».



Tiendella Fall de fustiger : «le mépris et le manque de considération des autorités. Lesquelles sont restées de marbre face aux revendications des inspecteurs». Il rappelle que «trois plans d’actions ont été déroulés, mais c’est toujours le statu quo. Il y a un mutisme coupable, inquiétant et inexplicable des ministres en charge de l’Education et de la Formation».



Le nouveau plan d’actions du Siens est structuré autour de «la poursuite du gel des examens professionnels du préscolaire au moyen-secondaire, du renouvellement de la grève totale dans les Centres régionaux de formation des personnels de l’éducation (Crfpe)