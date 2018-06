​Les migrants interdits d'accès en Italie

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a de nouveau interdit l'accès aux ports italiens à deux navires d'une ONG, le Lifeline et le Seefuchs.



Les deux navires battant pavillon néerlandais transportent des cargaisons "d'êtres humains abandonnés par les passeurs" au large des côtes libyennes.



Le chef de file l'extrême droite italienne a affirmé que son pays ne voulait plus être "complice du business de l'immigration clandestine".

Le 10 juin dernier l'Italie avait refusé d'accueillir le navire Aquarius qui a à son bord plus de six cents migrants.



L'Aquarius est attendu dimanche au port de Valence en Espagne.



La France s'est aussi proposé d'accueillir une partie des migrants convoyés par l'Aquarius.