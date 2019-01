​Les noms des 52 jeunes mauritaniens portés disparus après le naufrage de leur embarcation au Maroc

52 jeunes mauritaniens dont 9 femmes qui se trouvaient dans une embarcation sont portés disparus entre les côtes marocaines et espagnoles sans davantage de précisions. PressAfrik vous livre les noms des victimes.



1-Makan Kamisoko / Aly

2-Mariam Camara / Alpha

3-Bacary Soumaré / Aly

4-Bacary Sambaké / Aly

5-Aboubacar Sylla / Alpha

6-Kantra Djoumassy / Aly

7-Mamadou Dabo / Kebé

8-Morlay Sacko / Sanoussy

9-Aboubacar Alaciré Diarra / Gill

10-Siradji Coulibaly / Gill

11-Souleymane Cissé / Gill

12-Demba Gaye Camara / Gill

13-Moussa Camara / N

14-M’paly Diarra / N

15-Ousmane Camara / N

16-Madjigui N’Diaye / N

17-Malik Sidibè / N

18-Aly N’Diaye / N

19-Sabara Keita / N

20-Moussa Yelly Camara / N

21-Bacary Fodé Camara / N

22-Gaye Konaté / Ibrahim C

23-Younouss Daffa / Ibrahim C

24-Saidou Cissé / Doua Paris

25-Saikou Madjou / Soko

26-Madjou Diallo / Soko

27-Sekou Yattera / Boudé

28-Djadjé Soumaré / N

29-Samba Sacko / Sadjo

30-Makan Coulibaly / Sadjo

31-Habibou Konaté / Boudé

32-Hamidou Traoré / Boudé

33-Demboyi Keitagou / Boudé

34-Oumar Djabira / Mady

35-Marguerita Camara / Diallo

36-Rayanatou Keita / Diallo

37-Fousseyne Camara / Moussa

38-Sidy Camara / Moussa

39-Lassana Coulibaly / N

40-Boubou Traoré / N

41-Hadji Bah / Angola

42-Lamarana Barry / Alpha

43-Thierno Souleymane / Ousmane

44-Mohamed Bathily / Sidy

45-Aboubakry / Soul

46-Sayon Keita / Soul

47-Alhassane Pathé Diao / Soul

48-Gui Patfer / Grd Aly

49-David / Grd Aly

50-Talibé Sokhona / Gill

51-Hammara Camara / Moussa

52-Ladji Diarra / Aly