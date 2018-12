​Les pensions seront payés le 21 et les salaires le 27 décembre

Les retraités et les fonctionnaires du Sénégal peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, le ministre de l’Economie des Finances et du Plan, Amadou Bâ, a annoncé le paiement des pensions du mois de décembre à partir de ce vendredi 21 et les salaires à compter du 27 décembre 2018 sur demande du président de la République, Macky Sall.



Une manière, dirait-on, pour le chef de l’Etat de souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année aux travailleurs e t aux retraités.