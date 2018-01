​Les producteurs déplorent l’absence des huiliers privés dans la commercialisation d’arachide

Pape Allé Dieng indique lors de sa conférence de presse qu' « aujourd’hui, il y a lieu de souligner que malgré la suspension depuis près de quinze jours de la taxe à l’exportation, ni les huiliers privés, ni les Chinois ne sont encore résolument engagés dans la campagne de commercialisation».



Pour lui, le gouvernement du Sénégal a annoncé le 20 décembre dernier la suspension de la taxe à l’exportation des graines d’arachide pour permettre aux producteurs et exportateurs de mieux pénétrer le marché international.



La suspension de la taxe à l’exportation de l’arachide suscite un nouvel espoir et augure du lancement "sous peu" de la campagne d’exportation des graines, avait réagi dans la foulée Habib Thiam, coordonnateur du Collectif des producteurs et exportateurs d’arachide (COPEGA).



Le directeur général de la SONACOS a également fait remarquer que « le gouvernement, faisant écho aux inquiétudes exprimées par les opérateurs et exportateurs, a cru devoir accéder provisoirement à leur demande pour dissiper les craintes afin de permettre à tous les acteurs de la filière de participer à la campagne de commercialisation ».



A l’en croire, le niveau du prix au kilogramme fixé à 210 francs CFA rend les graines d’arachide sénégalaises difficilement exportables, alors que la Chine, principal importateur, a enregistré en 2017 une récolte de 18 millions de tonnes pour des besoins estimés à 16 millions.



M. Dieng d’expliquer que « contrairement à la plupart des pays producteurs dont les prix sont régulés par le marché à la baisse, le président de la République a bien voulu maintenir le prix au producteur à 210 francs pour soutenir le pouvoir d’achat des paysans ».