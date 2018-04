​Les travailleurs de Dakar-Bamako Ferroviaire décrètent une grève de 48 heures à compter de ce jeudi

Les travailleurs de Dakar-Bamako Ferroviaire ont décrété une grève de 48 heures pour le non-respect des promesses de l’Etat à leur égard. Selon le secrétaire général du Sutrail Mame Mbaye Tounkara, la situation et la crise qui sévit actuellement au sein de leur entreprise commence à perdurer : « A la suite de la résiliation des contrats de concession du 7 mars 2015, les Etats du Mali et du Sénégal se sont engagés à mettre en place un comité de transition pour 6 mois ou au maximum 1 an, afin de trouver des moyens pour l’accompagnement de la transition », a rappelé M. Tounkara.



Il ajoute : «le Président Macky Sall, nous avait reçus à la gouvernance lors du référendum pour nous confirmer qu’il va résilier le contrat de concession de Transrail et mettre en place Dakar-Bamako Ferroviaire (DBF).



M. Tounkara révèle que le chef de l’Etat avait promis de donner les moyens pour reprendre les activités et redynamiser le secteur. «Mais malheureusement, dit-il, aujourd’hui nous avons constaté une déception totale de la part des travailleurs. Parce que nous ne nous contentons pas de percevoir à chaque fin du mois nos salaires, étant donné que nos services sont actuellement réduits de 60% » .



Mame Mbaye Tounkara se dit attendre du gouvernement les moyens nécessaires pour faire leur propre production pour prendre en charge leurs salaires. « A la suite de plusieurs promesses non tenues, nous n’avons plus de machines de locomotive pour prendre la traite et l’amener à bon port. Aujourd’hui, la seule machine que nous avons est une machine malienne. Nous avons décrété une grève de 48 heures du 5 au 7 avril à 00 heure ».



A cet effet, ces travailleurs interpellent le président de la République de trouver une solution afin de régulariser les salaires, qui selon eux, doivent être un droit et un acquis. «Nous demandons également au président de vraiment nous dire s’il compte enterrer DBF à la place du Ter. Toutefois, il doit nous dire également dans quel cimetière, il va nous enterrer», a laissé entendre le Sg du Sutrail.