​Les vérités de Pape Malick Sy : «que les poltiques sachent que ce pays ne leur appartient pas.. »

Dans une interview accordée à la Tfm, le marabout n’a pas caressé les politiciens dans le sens du poils. Pape Malick Sy, appelle ces derniers à plus de retenue. «La paix, c’est ce que tout le monde souhaite et prie le Bon Dieu. Et c’est, ce que mérite notre cher Sénégal. Rien ne vaut certains comportements. La politique et autres ambitions n’en valent pas la peine », a-t-il fait savoir.



Poursuivant, le petit fils d’El Hadji Malick d’ajouter : «dans ce pays, comme je l’ai souvent dit, ma conviction est que les « daaras (familles religieuses) » couvent les politiques. Toutes prières que l’on pourra formuler pour la paix, on la fera».



Mais, a-t-il précisé, «il faudra aussi travailler pour que cette paix perdure. De l’intérieur comme ode l’extérieur. Œuvrer aussi dans ce sens. Il ne faut pas se limiter aux paroles. Que les paroles s’accompagnent d'actes concrêts», a lancé Pape Malick Sy à l’endroit des acteurs politiques.