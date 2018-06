​Levée de boucliers contre Auchan: les commerçant de Castor en première ligne

Les commerçants regroupés au sein du collectif «Auchan dégage» ont rué sur les brancardes pour dénoncer les agissements de la firme française qui porterai t préjudice à l'économie sénégalaise. Selon eux, cette firme menace jusqu'à la survie de leur commerce .



«Auchan ne peut pas cohabité avec les petits commerces sénégalais. Le groupe est en train de détruire quatre volets dont celui économique», a déclaré le secrétaire général dudit collectif.



Leyti Sène de poursuivre : «On est des membres de l'Unacois/Jappo, ce qui veut dire que nous avons nos plans que nous ne pouvons pas divulguer dans la presse». Mais de toute façon, a-t-il souligné, «comme cela a été dit, tout le monde est prêt à mener le combat avec nous».



Inquiets de leur avenir, ces commerçants lancent un appel à leur ministre de tutelle et au président de la République : «nous lançons un appel solennel parce qu’on pouvait faire comme tous les autres Sénégalais, sortir dans la rue et autres mais nous, on ne le fera pas», ont-ils avancé.



Toutefois, ils avertissent les autorités qu’ils comptent dérouler leur plan d’action dans les prochains jours si rien n’est fait.