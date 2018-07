​Libération d’Imam Alioune Ndao : Des mouvements de soutien face à la presse mercredi

Des mouvements de soutien pour la libération de l’Imam Alioune Badara Ndao vont organiser une conférence de presse demain, mercredi 4 juillet. Ceci à l’approche du verdict du procès des 29 djihadistes présumés.



Il s’agit de la Ligue des Imams, le Rassemblement islamique du Sénégal, Jamatul Ibadou Rahmane, la dahira des Moustarchidines, l’Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (Aeems), l’Ong Jamra, la coordination musulman de Rufisque, celle de Kaolack, les familles des détenus entre autres.



Ces mouvements de soutien se disent convaincus de son innocence. lls interpellent le gouvernement sur les conditions de détention de l’Imam Alioune Ndao.



Pour rappel, le verdict du procès des 29 djihadistes présumés est attendu le 19 juillet prochain. Lors de la dernière audience, la défense avait plaidé l’acquittement alors que le parquet avait requis les peines de 5 à 10 ans, de 15 à 20 ans, et de 30 ans de travaux forcés requis contre Imam Alioune Ndao et Cie.