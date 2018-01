​Libéria: "Mister Georges" prête serment

Avant le match qui s'est achevé sur un score de 2-1, Weah a déclaré aux journalistes qu'il trouvait déplacées les critiques sur son manque de préparation pour gouverner le pays.« Vous voulez me voir comme un ancien footballeur mais je suis un être humain, je m'efforce d'être excellent et je peux réussir », a-t-il déclaré.A 51 ans, l'ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC succède à Ellen Johnson Sirleaf, 79 ans, première femme élue chef de l'Etat en Afrique.Au lendemain de sa large victoire au second tour de l'élection présidentielle le 26 décembre, avec 61,5% des voix, face au vice-président sortant Joseph Boakai, il s'est engagé à "transformer la vie de tous les Libériens" en metttant en place "une gouvernance publique en faveur des plus pauvres".