​Liberté et prospérité en Afrique de l'Ouest : Le trio Cap-Vert, Ghana et Sénégal en tête du peloton

D'après les données de l'édition d'avril 2026 de « Atlas Freedom and Prosperity Around the World » (Atlas : Liberté et prospérité dans le monde), publié par l'Atlantic Council, les dynamiques de développement en Afrique de l'Ouest révèlent d'importantes disparités entre la liberté institutionnelle et la prospérité réelle des populations.



En tête de ce peloton régional, le Cap-Vert s'impose comme le bon élève en se hissant au 42e rang mondial de l'indice de liberté avec un excellent score de 76,1, suivi de près par le Ghana (46e mondial, score de 73,2) et le Sénégal (63e mondial, score de 69.5).



À l'inverse, des puissances économiques et démocraties en transition affichent des performances en demi-teinte : le Bénin se positionne à la 99e place mondiale avec un score de 60,3, tandis que le géant nigérian subit un sérieux décrochage en chutant au 122e rang avec un score de liberté de seulement 50,8.



Cette fracture ouest-africaine s'accentue dramatiquement à mesure que l'on s'enfonce dans la zone sahélienne, durement éprouvée par l'instabilité politique et sécuritaire.



Le Togo devance cette queue de peloton à la 103e place (score de 55,9), suivi du Niger qui se maintient au 106e rang mondial (score de 55,4).



Les pays touchés par des transitions militaires ferment la marche dans la région, à l'image du Burkina Faso, relégué au 123e rang avec un score de 50,3, et du Mali, qui pointe à la 126e position mondiale avec un score de 48,8. La Guinée clôture cette analyse descriptive à la 144e place mondiale avec un score de liberté critique de 42,2.



Cependant, l'analyse croisée du rapport met en lumière un paradoxe frappant : la liberté institutionnelle ne se traduit pas automatiquement par un bien-être socio-économique immédiat.



Sur l'indice de prospérité qui évalue des critères essentiels tels que le revenu, la santé et l'éducation, le classement régional est totalement bouleversé et les scores s'effondrent, illustrant la fragilité structurelle de la zone.