Des affrontements entre tribus rivales ont fait pas moins de trois morts et 20 blessés mercredi dans le sud du pays, selon des sources hospitalières.



Au moins trois personnes ont été tuées et 20 autres blessées mardi soir dans des combats entre des tribus rivales à Sebha, une ville à plus de 600 kilomètres au sud de Tripoli, a rapporté le bureau de l'information du Centre médical de Sebha Rechercher Sebha (CMS) sur sa page Facebook.



Les Toubous, qui vivent à Sebha Rechercher Sebha sont accusés par leurs rivaux de la tribu arabe d'Awlad Suleiman de compter dans leurs rangs des combattants étrangers, notamment tchadiens.



Au moins six personnes avaient été tuées la semaine dernière dans des combats similaires , selon la mission de l'ONU en Libye (Manul) portant le bilan à une dizaine de morts .