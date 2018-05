​Libye: Benghazi, un attentat à la voiture piégée fait 7 morts et vingtaine de blessés en plein ramadan

Un attentat à la voiture piégée a fait sept morts jeudi soir près d’un hôtel, dans le centre de la ville de Benghazi, dans l'est de la Libye, apprend-on auprès un responsable local de sécurité.



Au moins sept personnes ont péri et une vingtaine d'autres blessées jeudi soir dans un attentat à la voiture piégée, à Benghazi, dans l’est du pays.



L’explosion s’est produite près de l'hôtel Tibesti, sur une avenue commerciale animée surtout au cours de ce mois de ramadan, jeûne musulman.



L'attentat n'a pas été revendiqué. Mais le responsable libyen accuse des « cellules terroristes dormantes qui veulent envoyer un message selon lequel Benghazi n'est pas sûre ».



En Janvier, un double attentat avait fait près de 40 morts, devant une mosquée, à Benghazi, contrôlée par les forces du maréchal Khalifa Haftar.



Depuis la chute de Mouammar Kadhafi avec l’aide des occidentaux, la Libye a plongé dans une crise sans précédent, livrée aux milices et minée par les luttes de pouvoir.