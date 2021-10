​Licenciement abusif : 58 ex-travailleurs de Matforce courent toujours derrière leur due

Licenciés depuis quatre (4) ans, les 58 ex-travailleurs de Matforce courent toujours derrière leur due. Ils exigent de rentrer dans leur fonds. Et interpellent le chef de l’Etat Macky Sall face au mutisme de la justice.



« Nous avons organisé cette conférence de presse pour dénoncer une certaine injustice qui depuis 4 ans, est là, malgré tous les recours d’injustice que nous avons essayé de faire passé pour arriver à notre fin, jusque-là, aucune satisfaction. Nous sommes 58 ex-travailleurs de Matforce licenciés qui avaient des contrats à durée indéterminée (CDI). Et ce licenciement soit disant économique de la part du PDG, Mamadou Sow, est pour nous un licenciement abusif. S’y ajoute 7 mois d’arriéré de salaire », a déclaré Jacque Sarr leur porte-parole.



Poursuivant ses explications, M. Sarr précise : « Comme ça duré, nous avons pris notre avocat, parce que nous croyons en la justice. Le tribunal a donné une ordonnance depuis 2018. Et par rapport à tout cela, l’huissier de justice avait l’autorisation d’aller faire des saisies au moins de 18 véhicules de deux grands groupes, etc. Il a fallu que nous mettions la pression sur lui pour qu’il nous dit où en est le dossier ».



Les ex-travailleurs licenciés de Matforce, lancent un appel aux autorités gouvernementales de ce pays notamment les autorités judiciaires pour régler leur problème, rapporte Walf radio.