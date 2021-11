​Ligue 1 – 1ère journée : Diambars leader, le champion Teungueth FC en force

En s’imposant nettement (3 – 0) ce dimanche à domicile face au Ndiambour de Louga, Diambars de Saly a réussi la meilleure performance de cette journée initiale du championnat 2021 – 2022. Un carton qui lui permet d’occuper seul la première place. Trois autres équipes ont également réussi leur entrée en matière. Toutes se sont imposées par 2 buts à 0 : Génération Foot face au Jaraaf, la Linguère contre Mbour PC et Teungueth FC devant l’AS Douanes.



Les Nordistes de la Linguère ont ainsi réussi leur retour parmi l’élite ; tandis que les « Grenats » de Déni Biram Ndaw sont restés maîtres à domicile face au Jaraaf.



A noter aussi que le champion en titre, Teungueth FC est la seule équipe à s’être imposée en déplacement. Ce qui renseigne sur les ambitions du club rufisquois cette saison. Les deux autres rencontres du jour (Gorée – Cneps Excellence et Casa Sports – Dakar SC) se sont soldés par des nuls 1 but partout.



En ouverture du championnat, le derby de la banlieue entre l’AS Pikine et Guédiawaye FC s’est soldé sur un nul et vierge (0-0).

Les résultats de la 1ère journée

AS Pikine – Guédiawaye FC 0 – 0

Génération Foot – Jaraaf 2 – 0

Gorée – CNEPS Excellence 1 – 1

Linguère – Mbour PC 2 – 0

Casa Sports –Dakar Sacré-Cœur 1 – 1

AS Douanes – Teungueth FC 0 – 2

Diambars – Ndiambour 3 – 0