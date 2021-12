​Ligue 1 – 5ème journée : CNEPS bat TFC et propulse Casa Sports à la 1ère place

Après avoir précédemment concédé une défaite face à la Linguère (1-0), le CNEPS (4ème, 8pt) s’est donné un bol d’air, en prenant le meilleur sur Teungueth FC (1-0). Cette victoire des Thièssois, au pied du podium, a fait perdre le fauteuil de leader à Teungueth FC, qui chute à la 3ème place.



Le fauteuil de leader est revenu au Casa Sports, qui a accueilli et battu la Linguère (1-0). Ndiambour, qui est dernier au classement (2pts), a partagé le point du nul face au promu Guédiawaye FC (1-1).



Le derby de la Petite Côte entre Diambars et Mbour Pc a accouché d’une souris. Les Académiciens, qui cherchaient à renouer avec le succès chez eux, ont été tenus en échec par les « Pelicans » (0-0). Ce match nul relègue d’un rang Mbour PC (5ème), tandis que Diambars chute à la 9ème place.



Deuxième revers d’affilée de Génération Foot

Le Jaraaf dont le match précédent contre l’AS Pikine a été arrêté définitivement par des scènes de violence, a passé ses nerfs sur l’AS Douane (3-1), qui enregistre sa deuxième défaite consécutive. L’AS Pikine, 1er relégable (10ème), a sorti le grand jeu pour battre Génération Foot (2-1), qui enregistre sa deuxième défaite consécutive.

Enfin, l’US Gorée, a décroché sa 1ère victoire devant Dakar Sacré Cœur, qui essuie également son premier revers, après 4 matchs nuls d’affilée. Avec cette victoire, les insulaires se hissent au 8ème rang.



Résultats 5ème journée :

Mercredi 22 décembre

AS Pikine – Génération Foot 2-1

CNEPS Excellence – Teungueth FC 1-0

Ndiambour – Guédiawaye FC 1-1

AS Douanes – Jaraaf 1-3

Diambars – Mbour PC 0-0

Casa Sports – Linguère 1-0

Gorée – Dakar SC 2-0