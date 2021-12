​Ligue 1 – 6ème journée : GFC / TFC et Casa / CNEPS, deux chocs décisifs pour la 1ère place

Le promu Guédiawaye FC, qui reste sur trois victoires consécutives, accueille Teungueth FC. Le coach Souleymane Diallo connait bien le TFC, pour avoir remporté la Coupe du Sénégal 2019, avec le club rufisquois.



Mbour Petite Côte (5ème, 8 pts) freiné dans son élan par Diambars (0-0, 5ème j), après deux victoires de rang, pourrait être leader dimanche. Les « Pelicans » doivent obligatoirement battre l’US Gorée et prier pour des contreperformances de ses concurrents.



Diambars, en quête d’une victoire sur le Jaraaf, depuis 2016

Au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf qui accueille Diambars à huis clos, tentera de le battre, pour intégrer le podium. Le Jaraaf a l’ascendant psychologique sur Diambars. Surtout que depuis la saison 2015-2016, à Saly, Diambars vainqueur devant le Jaraaf (1-0), n’arrive plus à le vaincre.



CNEPS pour détrôner Casa à Ziguinchor

Le Casa Sports doit se méfier du CNEPS, qui a fait perdre la première place au Teungueth FC (1-0, 5ème j), après une défaite amère contre la Linguère (0-1, 4ème j). Le Casa Sports n’a jamais battu le CNEPS en Ligue 1.

La lanterne rouge, Ndiambour, qui s’est sauvée d’une défaite contre GFC (1-1, 5ème j), sera opposée à Dakar sacré Cœur, qui a chuté récemment face à l’US Gorée (0-2), après avoir concédé 4 nuls consécutifs.



Le programme de la 6ème journée :

Dimanche 26 décembre



à 16h00 à Djibril Diagne : Génération Foot – AS Douanes



à 16h30 à Amadou Barry : Dakar Sacré-Cœur – Ndiambour



à Aline Sitoé Diatta : Casa Sports – CNEPS Excellence



à Iba Mar Diop : Jaraaf – Diambars



à Maniang Soumaré : Mbour PC – Gorée



à Amadou Barry : Guédiawaye FC – Teungueth FC



à Mawade Wade : Linguère – AS Pikine