​Ligue 1 – 7ème journée : Casa Sports cale, TFC chute, Jaraaf prend le pouvoir

Le Jaraaf victorieux devant l’US Gorée (1-0), a éjecté le Casa Sports du fauteuil de leader, grâce à une réalisation de Bouly Junior Sambou (47’), devenu meilleur artificier de L1 (5 buts). Les Médinois, forts de trois victoires consécutives, ont freiné les insulaires, qui surfaient sur deux victoires de rang.



Le Casa cale et chute au 2ème rang

Le Casa Sports, qui était en quête d’une 4ème victoire devant l’AS Pikine, pour conforter son fauteuil de leader, a finalement partagé les points (1-1). Avec 4 matchs nuls et 3 victoires, les Ziguinchorois chutent à la 2ème place et cède le fauteuil au Jaraaf.



Teungueth FC, qui espérait prendre la première place à domicile, a chuté devant une belle équipe de Dakar Sacré Cœur (1-0). Les Académiciens de Sacré Cœur se hissent au 5ème rang, en enchainant une deuxième victoire de suite. Contrairement au TFC, qui chute à la 3ème place.



3ème match nul de GF à Diambars

Le choc des Académiciens entre Diambars (11ème, 7 pts) et génération Foot (8ème, 9 pts) s’est soldé par 1-1. Ce match à domicile est le 3ème nul à Saly entre Diambars et GF, sur 4 matchs disputés (dont une (1) victoire de Diambars).



Le promu Guédiawaye FC, après avoir précédemment essuyé une défaite cinglante devant Teungueth FC (0-3), s’est rebiffé en battant CNEPS Excellence, qui enregistre son 2ème revers de suite. Cette victoire hisse GFC à la 4ème place.



La 7ème journée sera clôturée, ce lundi 3 janvier, à Louga, avec Ndiambour contre Mbour PC, rapporte le quotidien sportif "Stades".



Programme 7ème journée:

Lundi 3 janvier 2022

Ndiambour – Mbour PC



Résultats 7ème journée

AS Pikine – Casa Sports 1-1



CNEPS Excellence – Guédiawaye FC 1-2



AS Douanes – Linguère 1-0



Diambars – Génération Foot 1-1



Teungeuth FC – Dakar SC 0-1



Gorée – Jaraaf 0-1