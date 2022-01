​Ligue 1 – 7ème journée : choc Diambars / Génération Foot, le leader Casa Sports à Pikine

Diambars, qui reste sur 3 nuls et 2 défaites, après sa victoire devant Ndiambour, veut renouer avec le succès. Pour cette 7ème journée de Ligue 1, Génération Foot sera à la quête d’une 2ème victoire d’affilée, après avoir battu l’AS Douane (1-0, 6ème journée).

Au stade Fodé Fodé Wade, Génération Foot ne s’y est jamais imposée face à Diambars. Selon « Stades », Diambars et GF ont disputé 7 matchs en L1, dont 3 succès pour GF à Déni, 1 victoire de Diambars à Saly et 3 nuls.



Casa, en quête d’un 4ème succès à Pikine

Fort de ses 3 victoires consécutives, le Casa Sports est en quête d’un 4ème succès.

L’AS Pikine avec un 1 succès, 2 défaites, 2 nuls et 1 match litigieux contre le Jaraaf, battue par la Linguère (1-2, 6ème journée), veut renouer avec le succès chez elle après celui acquis au forceps devant GF (2-1, 5ème journée).



TFC à l’assaut de DSC

En dominant le Guédiawaye FC (0-3, 6ème journée), Teungueth FC accueille Dakar Sacré Cœur pour une 2ème victoire devant Ndiambour (2-0), après une défaite et 4 nuls consécutifs.

La lanterne rouge, Ndiambour avec 4 défaites et 2 matchs nuls, reçoit Mbour Petite Côte (9ème, 8 pts), pour essayer de décrocher une première victoire.



Le programme : Dimanche 2 janvier



à 16h30 à Alassane Djigo : AS Pikine – Casa Sports



à Maniang Soumaré : CNEPS Excellence – Guédiawaye FC



à Alboury Ndiaye : Ndiambour – Mbour PC



à Amadou Barry : AS Douanes – Linguère



à Fodé Wade : Diambars – Génération Foot



à Ngalandou Diouf : Teungeuth FC – Dakar SC



au stade municipal de Mbao : Gorée – Jaraaf