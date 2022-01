​Ligue 1 – 7ème journée : les Lougatois signent enfin leur 1ère victoire de la saison

Le match décalé entre Lougatois et Mbourois était très important pour ces deux équipes, qui sortaient de défaites. Sur le terrain les 22 acteurs ont rivalisé d’ardeur. Toutefois, à la 11ème minute, Marc Diédhiou, d’un tir lointain tendu, a obligé le gardien mbourois, Sara Ba à étaler toute sa classe pour dévier le ballon en corner.

A la reprise, les « Pélicans » de Mbour Petite Côte seront cueillis à froid à la 46ème minute. Suite à un centre de Marc Prince Gomis, Amadi Diop, à la réception ouvre le score pour le Ndiambour (1-0). Les Lougatois ont gardé ce score jusqu’au coup de sifflet final.



Ainsi, après sept journées, la lanterne rouge, Ndiambour, vient de goûter aux délices d’une première victoire, après 2 nuls et 4 défaites. Tandis que Mbour PC, resté à la 10ème place, enregistre une deuxième défaite consécutive.



Résultats 7ème journée

Lundi 3 janvier 2022

Ndiambour – Mbour PC 1-0



Dimanche 2 janvier 2022

AS Pikine – Casa Sports 1-1



CNEPS Excellence – Guédiawaye FC 1-2



AS Douanes – Linguère 1-0



Diambars – Génération Foot 1-1



Teungeuth FC – Dakar SC 0-1



Gorée – Jaraaf 0-1