​Ligue 1 : Casa Sports / Génération Foot, choc de la 1ère place

Le Casa Sports, après une 1ère défaite essuyée devant le Jaraaf (0-1), 16ème journée), essaiera de renouer avec le succès face à Génération Foot, contrainte au nul par la Linguère.



Disposant de la meilleure attaque (21 pts), Génération Foot et son meilleur buteur Ngagne Fall feront face à la co-meilleure défense, le Casa Sports, à égalité avec la Linguère (8 buts encaissés). Génération Foot a une revanche à prendre sur le Casa, vainqueur à l’aller (1-2, 4ème journée).



Selon « Stades », la dernière défaite de Casa à Ziguinchor remonte au dimanche 4 juillet 2021 devant Mbour Petite Côte (0-1, 23ème journée). Au total, les deux équipes ont disputé 10 rencontres, à l’issue desquelles le Casa en a remportées 3, deux pour Génération Foot, dont 1 à Ziguinchor et 5 nuls.



Derby régional AS Pikine vs Jaraaf

Le derby régional dakarois, AS Pikine / Jaraaf, va aussi cristalliser l’attention. Le Jaraaf sera revanchard face à l’AS Pikine, vainqueur à l’aller sur tapis vert. Le terrain avait été envahi par les supporters du Jaraaf, après un pénalty sifflé en faveur de l’AS Pikine à la 94ème minute.



AS Pikine et Jaraaf ont disputé 16 matchs en L1, avec 6 victoires des Pikinois, 5 succès pour les Médinois et 5 matchs nuls.

En baisse de régime, le Guédiawaye FC (5ème, 23 pts), après 3 défaites et 1 nul, fera face à l’US Gorée (10ème, 20 pts). Les insulaires et leur buteur Alassane Diallo (6 buts), qui ont tenu en échec Teungueth FC à Rufisque (0-0, 16ème journée), veulent leur revanche après leur défaite à l’aller (1-0, 4ème journée).