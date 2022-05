​Ligue 1 : Casa Sports creuse l’écart, Génération Foot nouveau dauphin

Invaincu à Ziguinchor, le leader Casa Sports s’est remis de sa défaite face à l’AS Douane, en battant Diambars (1-2). Avec sa 11ème victoire, le Casa consolide son fauteuil de leader et distance toujours de 5 points Génération Foot, devenue 2ème. Avec cette défaite, Diambars stagne à la 6ème place, après deux succès de rang.



Pour sa part, Génération Foot a écrasé Ndiambour (5-0), pour reprendre sa 2ème place au Jaraaf, relégué au 3ème rang. Quant au Jaraaf, il est éjecté de la 2ème place, freiné samedi dernier par le tenant du titre Teungueth FC (0-0), après avoir aligné 4 victoires consécutives. Malgré, ce nul, TFC chute aussi au 9ème rang.



Guédiawaye FC enfonce Mbour Petite Côte

Au pied du podium, le promu Guédiawaye FC (34 pts), après deux matchs nuls et 1 défaite, est allé enfoncer la lanterne rouge Mbour Petite Côte (2-0). L’autre équipe de la banlieue, l’AS Pikine, qui était en difficultés après 3 défaites dont 2 de suite et 1 nul, s’est rebiffée en battant l’AS Douane (1-0).